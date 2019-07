Mantan drummer Iron Maiden meninggal dunia

Image caption Clive Burr (palin kiri) mendapat dukungan dari rekan-rekannya selama sakit.

Mantan penabuh drum grup musik cadas asal Inggris, Iron Maiden, Clive Burr, 56 dilaporkan meninggal setelah sempat menderita sakit multiple sclerosis atau gangguan syaraf pusat.

Pemain bass yang juga pendiri grup band tersebut, Steve Harris mengatakan meninggalnya Burr merupakan kabar yang menyedihkan bagi mereka semua di band itu..

"Dia meruapakan orang yang baik dan pemain drum yang sangat luar biasa serta memberikan kontribusi berharga bagi Maiden di awal berdirinya band ini," kata Harris dalam situs resmi mereka.

Burr bergabung dengan Iron Maiden tahun 1979 dan sempat terlibat dalam pengerjaan tiga album pertama gup musik yang pernah tampil di Jakarta ini.

Ketiga album Iron Maiden yang sempat melibatkan Burr adalah Iron Maiden (1980), Killers (1981) dan The Number of the Beast (1982).

Ucapan belasungkawa juga disamaikan oleh lead vocal Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Dukungan teman

"Meskipun dia berada dalam masa sulit saat menjalani sakit multiple sclerosis namun Clive tidak pernah kehilangan rasa humornya," kata Dickinson.

Kenangan terhadap sosok Clive Burr juga disampaikan oleh pekerja pemusik yang sempat berhubungan dengannya.

"Dia adalah salah satu penabuh drum musik metal favorit saya," kata pemain bass, David Ellefson.

"Clive adalah orang yang hebat," kata Brian Slagal yang merupakan CEO Metal Blade Records.

Burr sendiri meninggalkan Iron Maiden pada bulan Desember tahun 1982. Teman-temannya sempat membantu membiayai hidupnya saat dia menjalani perawatan.

Mereka sempat tampil dalam beberapa konser amal untuk mencari dana membantu biaya sewa rumah Burr.