Museum Inggris perebutkan hadiah miliaran

Image caption Museum Narberth Museum dibuka kembali atas upaya sukarelawan

Sebuah museum Pembrokeshire yang dibuka kembali pada 2012 setelah tutup sembilan tahun adalah satu dari 10 tempat yang bersaing memperebutkan penghargaan museum terbaik Inggris tahun ini.

Museum Narberth ditutup pada 2003 ketika bangunannya dijual. Sejak pindah lokasi, museum itu dikelola oleh para sukarelawan.

Narberth akan berkompetisi demi Penghargaan Dana Seni sebesar £100.000 (Rp1,4 miliar) dengan galeri Hepworth Wakefield yang baru dibangun dengan dana £35 juta dan Kelvingrove Art Gallery di Glasgow.

Galeri seni Baltic di Gateshead dan Beaney di Canterbury juga dinominasikan.

Hadiah tahunan itu memberikan penghargaan atas "inovasi dan kreatifitas dalam menghidupkan obyek dan koleksi."

London diwakili oleh Horniman Museum and gardens, Dulwich Picture Gallery dan William Morris Gallery.

Ada pula Museum of Archaeology and Anthropology di Cambridge dan Preston Park Museum and Gardens di Stockton-on-Tees.

Direktur Dana Seni Stephen Deuchar mengatakan, "Sebagai yayasan amal nasional untuk seni, kami berharap karena dengan menampilkan ke10 finalis, kami mengundang orang untuk mengunjungi dan merayakan obor budaya ini ke seluruh Inggris."

Deuchar didampingi panel juri yang terdiri dari editor seni Daily Telegraph Sarah Crompton, penulis dan penyiar Bettany Hughes, ahli sejarah Tristram Hunt MP dan seniman Bob dan Roberta Smith.

Tahun lalu museum yang beruntung adalah The Royal Albert Memorial Museum di Exeter yang dibuka kembali pada 2011 setelah renovasi besar.

Pemenang tahun ini akan dimumumkan di BBC Radio 4 pada 4 Juni.