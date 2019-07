Inggris gagal pertahankan lukisan Picasso

Image caption Child With A Dove dilukis Picasso saat dia berusia 19 tahun.

Sebuah lukisan karya Pablo Picasso yang berada di Inggris sejak 1924 akan dipindahkan ke Qatar setelah upaya untuk membeli kembali dari kolektor pribadi gagal.

Lukisan dengan judul Child With A Dove terjual tahun lalu dengan harga dilaporkan mencapai £50 juta tetapi pemerintah melakukan larangan ekspor untuk karya tersebut dengan harapan ada pembeli Inggris yang mau membelinya.

Dan saat larangan ekspor tersebut berakhir Desember lalu, tidak ada institusi yang mampu mengumpulkan dana untuk membeli lukisan tersebut.

Lord Inglewood, ketua Komite Seni Inggris menyebut kehilangan lukisan tersebut sebagai ''sebuah hal yang sangat disayangkan.''

'Qatar'

Dia mengatakan: ''Child With A Dove adalah sebuah lukisan ikonis Picasso, dan memiliki sejarah yang panjang dalam koleksi seni Inggris. Itu merupakan salah satu karya awal Picasso, dan menandakan momen transisi dalam karirnya, yang membawanya ke Periode Biru.''

"Sangat disayangkan bahwa institusi di Inggris tidak bisa mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk tetap menahan karya seni yang cantik ini di dalam negeri. Tetapi ini adalah alasan mengapa larangan ekspor sangat penting untuk melindungi warisan kebudayaan bangsa.''

Lord Inglewood menambahkan: ''Dalam kasus Picasso, uang jelas sebagai masalahnya.''

Menurut koran Prancis Le Figaro, Child With A Dove dibeli seorang kolektor asal Qatar.

Negara ini sekarang menjadi salah satu pemain yang serius di dunia seni dan dikabarkan juga telah membeli The card Players karya Cezane seharga £162 juta dan £47 juta untuk karya Rothko, White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose).

Philip Hoffman, kepala eksekutif yayasan Fine Art Fund, kepada Independent mengatakan:"Qatar adalah salah satu dari tiga pembeli terbesar di dunia saat ini, dan mereka memiliki sumber daya yang sangat besar.''

"Qatar membuat komitmen yang besar untuk membuat negara Arab tersebut menjadi penghubung dalam pasar seni di Timur Tengah. Mereka membangun museum dengan koleksi seni yang luar biasa.''

Hemat estetika

Child With A Dove terjual di balai lelang Christies atas nama keluarga Aberconway di Wales, yang mewarisi lukisan ini di tahun 1947 menyusul kematian Samuel Courtauld.

Lukisan ini pertama kali sampai di Inggris tahun 1924 saat dibawa oleh Nyonya R A Workman.

Menjadi salah satu karya pertama dan terpenting Picasso yang masuk dalam koleksi Inggris, yang menandakan transisi seniman tersebut dalam perayaan Periode Biru, saat dia hijrah dari Impresionistis ke gaya yang lebih hemat estetika, menciptakan karya suram dengan melukis dalam nuansa biru dan biru-hijau.

Tahun 1970-an, lukisan ini dipinjamkan ke Galeri Nasional di London dan tahun lalu dipamerkan dalam eksebisi Becoming Picasso: Paris 1901 di Galeri Courtauld.

Eksebisi itu berakhir 27 Mei lalu dan lukisan tersebut akan kembali ke balai lelang Christie sebelum akhirnya meninggalkan Inggris.