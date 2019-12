Catherine merekam pesan amal pertamanya

Hak atas foto PA Image caption Kampanye amal Kate Middleton kerap dibandingkan dengan kegiatan serupa mendiang Putri Diana.

Duchess of Cambridge merekam video pesan pertamanya untuk mendukung kampanye penggalangan dana Pekan Panti Perawatan Anak di Inggris.

Panti perawatan (hospice) umum ditemui di Inggris sebagai tempat untuk melayani pasien yang mengalami penyakit yang sulit atau hampir mustahil disembuhkan.

Dalam video sepanjang dua menit itu, Catherine yang menjadi pelindung kerajaan dari panti Perawatan Anak East Anglia mengatakan dirinya telah melihat "perubahan mendasar" yang dihasilkan oleh panti untuk anak-anak yang dirawat dan keluarganya.

"Pekan Panti Perawatan Anak adalah saat untuk mengenali, merayakan dan mendukung kinerja inspirasional panti-panti ini."

"Panti Perawatan Anak menjadi gantungan hidup banyak keluarga di tengah penderitaan tak terperi yang mereka alami. Dukungan panti-panti ini sangat vital."

Perempuan yang tengah hamil anak pertama dari pernikahan dengan penerus tahta kerajaan Inggris, Pangeran William, itu mengajak para penonton untuk membantu kegiatan operasi rumah panti dan mengatakan tanpa bantuan publik 'tak terbayangkan bagimana nasib keluarga pasien'.

Pengelola kegiatan amal ini menyatakan sangat gembira mendapat dukungan dari sang Duchess.

'Pendorong utama'

Barbara Gelb, direktur badan amal Together for Short Lives, yang mengelola kegiatan pekan amal ini mengatakan "sangat gembira dan bersemangat" dengan dukungan Duchess of Cambridge.

Di Inggris pasien yang menjalani hidup dengan penyakit yang sulit disembuhkan namun dalam kondisi kurang mampu kerap dirujuk ke panti perawatan paliatif dimana mereka umumnya menjalani perawatan untuk meringankan beban kesakitan yang diderita dibawah pantuan dokter dan petugas medis.

"Saya tahu sokongan luar biasa seperti ini akan sangat berarti bagi 49.000 anak di Inggris yang punya kebutuhan perawatan paliatif juga bagi keluarga mereka. Kampanye semacam ini akan membantu menciptakan kesadaran apa yang dibutuhkan keluarga para pasien ini saat ini dan di masa datang."

Pesan sang calon permaisuri ini menurut Gelb akan menjadi 'pendorong utama' pengumpulan amal bagi rumah-rumah panti di Inggris dan badan amal lain yang memberi layanan kesehatan dan sosial pada keluarga yang membutuhkan.

Peran Catherine ini banyak dibandingkan dengan mendiang ibu mertuanya, Putri Diana, yang semasa hidupnya juga dikenal sebagai tokoh pelindung berbagai yayasan amal dan menjadi tokoh sentral pengumpulan dana dukungan bagi yayasan-yayasan tersebut.