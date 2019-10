McCartney nyanyikan lagu 'baru' Beatles

Image caption Tur penyanyi/multi instrumentalis eks the Beatles ini dipadati 55.000 penonton di Brazil.

Sir Paul McCartney menampilkan sejumlah lagu klasik koleksi the Beatles yang sebelumnya belum pernah ditampilkan dalam malam pembuka konser tur dunianya di Brazil.

Penyanyi dan multi instrumentalis gaek itu menampilkan Your Mother Should Know serta Lovely Rita dalam tur yang diberi judul Out There Tour ini, di kota Belo Horizonte.

Banyak lagu-lagu Beatles yang dicipta pada tahun-tahun terakhir kejayaan kelompok itu yang tak pernah ditampilkan secara langsung di panggung, setelah band ini menyatakan berhenti menggelar tur tahun 1966.

Tur Out There ini akan menyinggahi AS, Kanada, Italia, Austria serta Polandia.

Sir Paul akan bermain dalam tiga konser di Brazil pekan ini sebelum lanjut ke Florida di Amerika Serikat pada pertengahan Mei.

Pada pentas Sabtu (4/5) lalu lagu-lagu Beatles seperti Being For The Benefit Of Mr Kite serta All Together Now juga ditampilkan untuk pertama kalinya.

Ajang ini juga baru merupakan kali kedua dimana Sir Paul menyanyikan Eight Days A Week secara live. Pertama kali the Beatles menyajikannya di panggung adalah pada tahun 1965.

Pertunjukan ini dibanjiri 55.000 penggemar dimana veteran the Beatles itu tampil solo dengan akustik untuk Blackbird dan Here Today diatas panggung setinggi 20 kaki.