Rekaman langka The Beatles diluncurkan

Image caption Rekaman yang akan diluncurkan termasuk versi akustik John Lennon, Bad To Me.

Rekaman lagu, demo, serta acara di BBC oleh The Beatles yang belum pernah diluncurkan tersedia di iTunes.

Rekaman 59 lagu dari tahun 1963 diluncurkan sebelum masa hak paten berakhir.

Undang-undang hak paten Uni Eropa berlaku selama 70 tahun setelah masa peluncuran resmi atau 50 tahun bila tidak ada waktu peluncuran.

Sejumlah penggemar The Beatles mengatakan lagu-lagu itu sempat ada di iTunes dan lagu-lagu itu diunggap resmi Selasa (17/12).

Koleksi lagu-lagu itu termasuk empat alternatif untuk She Loves You, dua dari From Me To You dan beberapa versi pertunjukan Roll Over Beethoven.

Selain itu juga ada versi akustik John Lennon untuk lagu, Bad to Me serta demo permainan piano Lennon untuk lagu I'm in Love.

Menyusul perubahan undang-undang baru-baru ini, rekaman master album debut The Beatles 1963 Please Please Me dilindungi berdasarkan hak paten sampai 2033 namun rekaman yang belum diluncurkan tidak tercakup.

The Beatles bukan band pertama yang meluncurkan rekaman langka dalam upaya mempertahankan hak paten.

Perusahaan rekaman Bob Dylan mengeluarkan 100 salinan album tahun lalu mencakup penampilan awalnya di TV serta berbagai versi lagu termasuk Blowin' in the Wind.