Album One Direction terlaris di 2013

Image caption Album One Direction terjual 685.000 unit dalam lima minggu.

Midnight Memories, album terbaru One Direction, mengambil alih posisi album Emeli Sande Our Version menjadi yang paling laris pada 2013.

Menurut perusahaan Official Charts, album itu terjual lebih dari 685.000 kopi dalam lima minggu sejak diluncurkan.

Midnight Memories merupakan album ketiga boy band Inggris itu.

Album Sande, penyanyi asal Skotlandia, terjual 683.000 unit.

Album pertamanya paling laris pada 2012 dengan lebih dari dua juta kopi sejauh ini.

Namun data penjualan album One Direction menunjukkan belum ada lagi album yang terjual lebih dari satu juta unit pada 2013, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun.

Eksekurif Official Charts, Martin Talbot, menyebut naik daunnya One Direction merupakan "prestasi yang sangat mengagumkan".

Midnight Memories terjual 237.000 kopi dalam peluncuran pertama dan merupakan album yang terjual paling cepat pada 2013.

Film dokumenter One Direction This Is Us -dengan sutradara Morgan Spurlock- baru-baru ini tercatat sebagai DVD musik yang paling cepat terjual dalam sejarah Inggris, dengan 270.000 keping dalam tiga hari pertama peluncuran.

Daftar lengkap album dan single terlaris akan dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2014.