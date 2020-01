Chris Martin jadi mentor The Voice AS

Hak atas foto Coldplay Image caption Chris Martin bersama Usher, kiri, dan Adam Levine

Vokalis Coldplay Chris Martin akan muncul dalam kontes bakat menyanyi The Voice di Amerika Serikat.

Penyanyi itu akan menjadi mentor bagi para pelatih Usher, Adam Levine, Blake Shelton dan Shakira dalam tahap kompetisi.

The Voice yang memasuki musim keenam, mengumumkan keikutsertaan Martin via Snapchat.

Martin akan muncul dalam acara tersebut pada episode yang akan disiarkan di Amerika selama bulan Maret dan awal April.

Christina Aguilera dan Cee Lo Green sebelumnya adalah juri dalam acara itu.

Pemenang acara The Voice di AS antara lain adalah Tessanne Chin, Danielle Bradbery dan Javier Colon.

Sementara itu, Coldplay baru-baru ini mengumumkan secara rinci album studio keenam mereka yang berjudul Ghost Stories.

Album ini merupakan kelanjutan dari album sebelumnya di tahun 2011 yaitu Mylo Xyloto, yang akan dikeluarkan pada tanggal 19 Mei.

Hak atas foto coldplay Image caption Martin bersama Shakira dan Blake Shelton

Hak atas foto AP Image caption Coldplay segera merilis album keenam

Coldplay mengumumkan kabar tersebut melalui Twitter, di mana terdapat juga link single mereka yaitu Magic.

Semua album studio Coldplay yang sebelumnya, termasuk A Rush of Blood to the Head dan X & Y, berada di peringkat satu album terlaris.

Band ini juga memamerkan lagu dari album Ghost Stories festival SXSW di Austin, Texas.

Lagu-lagu baru seperti Always In My Head, Another's Arms and Midnight, diluncurkan pada saat pengumuman album.