Jaket milik personil The Beatles dilelang

Jaket ini dikenakan di film Help! dan sampul album

Jaket yang dikenakan oleh George Harrison dan Ringo Starr dalam film The Beatles tahun 1965, Help! terjual seharga £115.000 di sebuah lelang.

Jaket Starr dilepas dengan harga £61.000, sedangkan milik Harrison £54.000.

Sementara itu sebuah piano yang digunakan oleh Sir Paul McCartney dan John Lennon dibeli oleh seorang kolektor Amerika Selatan seharga £57.500.

Grand piano Bechstein buatan 1907 itu digunakan untuk menulis lagu Help! dan Yesterday, menurut Omega Auctions.

Piano dan jaket itu dijual oleh Richard Lester, 82, yang menyutradarai Help! dan film The Beatles pertama A Hard Day's Night.

Lelang ini bertempat di Hotel Adelphi di Liverpool.

Jaket ini termasuk Cawan Suci untuk kolektor Beatles, kata juru lelang

Tapi jaket, setelan jas dan lembar lirik bertulisan tangan milik McCartney ditarik dari lelang setelah sang bintang melayangkan gugatan.

Juru lelang Paul Fairweather mengatakan, "Sayangnya, para pengacara t elah mengklaim bahwa Paul tidak akan pernah memberikan pakaiannya begitu saja."

Piano ini dibeli oleh Richard Lester pada 1960-an

Lelang benda-benda lainnya berjalan sesuai rencana pada hari Kamis untuk merayakan ulang tahun ke-50 lagu The Beatles Can't Buy Me Love.

Harrison dan Starr mengenakan jaket itu selama lima hari pengambilan film Help! di Alpen dan di sampul album.

Pembelinya adalah warga negara Inggris, kata Omega.