Album The Joshua Tree U2 masuk arsip AS

Image caption U2 menerima Golden Globepada tahun ini untuk lagu Ordinary Love.

Cakram album The Joshua Tree milik band U2 yang dirilis pada 1987 masuk dalam daftar 25 koleksi terbaru Daftar Rekaman Nasional, Perpustakaan AS.

Album kelima mlik band Irlandia itu menelurkan sejumlah hit seperti With or Without You dan Where the Streets Have No Name.

Pada 1987 lalu, vokalis Bono mengatakan The Joshua Tree "berjalan ke sejumlah arah yang berbeda" dan "banyak lagu yang tersisa".

Sampul album menampilkan foto terkenal yang diambil fotografer Anton Corbijn, yang menampilkan empat anggota band di sebuah padang di California.

Penyimpanan arsip yang didikan pada 2000 lalu, memiliki daftar rekaman yang dianggap penting untuk dilestarikan.

Setiap tahun, 25 rekaman yang setidaknya berusia 10 tahun dimasukan dalam registrasi, yang sekarang memiliki 400 album yang dianggap akan menjadi "budaya, sejarah dan memiliki estetika".

Rekaman tertua yang masuk koleksi adalah The Laughing Song, milik George Washington Johnson - rekaman pertama orang Amerika keturunan Afrika - yang tercatat dari tahun 1896.

Sementara yang paling baru adalah lagu Hallelujah yang ditulis Leonard Cohen, versi Jeff Buckley, direkam pada 1994 lalu.

Arsip AS juga menyimpan koleksi nonmusik, seperti rekaman percakapan telepon Presiden AS Lyndon B Johnson dan wawancara sejumlah pelopor baseball pada tahun 1960-an.