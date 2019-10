Nirvana masuk ke Rock and Roll of Fame

Hak atas foto Reuters Image caption Istri Kurt Cobain, Courtney Love, memeluk personel Nirvana, Krist Novoselic dan Dave Grohl.

Kelompok musik beraliran grunge atau rock alternatif, Nirvana, berhasil masuk Rock and Roll of Fame bersama dengan Kiss dan manajer The Beatles, Brian Epstein.

Michael Stipe dari kelompok musik REM yang mengusulkan Nirvana mengatakan band tersebut berhasil melawan aliran musik utama rock.

"Mereka berbicara tentang kejujuran dan banyak orang mendengarkannya."

Karir Nirvana tidak sempat panjang karena terputus dengan bunuh dirinya vokalis dan pentolan utamanya, Kurt Cobain, pada tahun 1994. Istrinya, Courtney Love, menghadiri upacara penghormatan ini.

"Anda tahu, saya punya pidato namun saya tidak mau mengatakannya," katanya sebelum memeluk personel Nirvana lainnya, Krist Novoselic dan Dave Grohl.

"Itu dia, seandainya Kurt di sini untuk melakukannya," tambahnya.

Grohl -penabuh drum yang kini memimpin Foo Fighters- menyampaikan rasa hormat kepada pemain awal Nirvana, khususnya Chad Channing, yang menurut Grohl sangat berperan dalam album Nevermind yang berhasil.

Hak atas foto AFP Image caption Kurt Cobain bunuh diri pada tahun 1994 dan masih terus dikenang penggemarnya.

Sementara pemain bas, Novoselic, mengatakan sampai sekarang para penggemar Nirvana masih datang kepadanya untuk mengucapkan terimakasih karena musik Nirvana.

"Kalau saya mendengar musik mereka, saya terpikir Kurt Cobain," tambahnya.

Pemusik atau band baru bisa dipertimbangkan masuk Rock and Roll of Fame dalam waktu 25 tahun sejak album pertama dan Nirvana langsung masuk pada tahun pertama setelah memenuhi persyaratan itu.