Mengenang pesan-pesan bijaksana Maya Angelou

Hak atas foto AP Image caption Maya Angelou, kanan, dalam acara Toni Morrison di Virginia pada 2012

Sastrawan, aktivis dan penulis AS Maya Angelou meninggalkan banyak warisan dalam bidang politik, budaya serta pesan-pesan bijaksana.

Sahabatnya, penulis Toni Morrison mengatakan Angelou adalah seseorang yang "sangat orisinil dan tidak ada duanya."

"Ia memulai era penulis perempuan keturunan Afrika-Amerika di AS," kata Morrison kepada BBC. "Ia adalah orang yang sangat dermawan."

Angelou meninggal dunia pada hari Rabu (28/05) pada usia 86.

Ia meraih popularitas dengan memoar I Know Why the Caged Bird Sings tentang masa kecilnya yang penuh dengan tekanan dan pelecehan di wilayah selatan AS pada 1930-an.

Berikut lima pesan tentang kehidupan dari Angelou.

Tentang manusia

"Saya belajar bahwa orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tapi orang tidak akan melupakan bagaimana perasaan mereka terhadap Anda."

Tentang sikap

"Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tidak menyukai sesuatu adalah mengubahnya. Jika Anda tidak bisa mengubahnya, ubah cara Anda berpikir tentangnya. Jangan mengeluh." -Dari buku Wouldn't Take Nothing for My Journey Now

Tentang sukses

"Sukses adalah menyukai diri Anda, menyukai apa yang Anda lakukan dan menyukai bagaimana Anda melakukannya."

Tentang cinta

"Jangan pernah menjadikan seseorang sebagai prioritas Anda, jika bagi mereka Anda hanyalah pilihan."

Tentang ambisi

"Hasrat untuk meraih bintang itu ambisius, hasrat untuk meraih hati itu bijaksana."