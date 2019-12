Justin Bieber lontarkan lelucon rasis

Hak atas foto AP Image caption Justin Bieber sering terkena kasus beberapa tahun terakhir.

Sebuah video menunjukkan bahwa Justin Bieber menggunakan kata rasis sebagai lelucon.

Potongan gambar, yang diperoleh tabloid The Sun, difilmkan pada pembuatan dokumenter Never Say Never pada 2011.

Video menunjukkan Bieber tersenyum, duduk di sebuah sofa bersama teman-temannya, dan mengatakan: "Kenapa orang kulit hitam takut pada gergaji?"

Penyanyi yang kini berusia 20 tahun itu kemudian menyelesaikan candaannya dengan membuat suara gergaji dan mengulang teriakan "Lari n*****," sebanyak lima kali.

Seseorang yang tidak terlihat dalam kamera mengatakan: "Jangan mengatakan itu, jangan mengatakan itu."

The Sun mengklaim bahwa sejumlah orang disekitar Bieber tahu mengenai klip ini dan menghabiskan uang untuk menjaganya agar tak bocor ke ranah publik.

BBC mencoba mengkontak manajemen lewat telepon dan surel tetapi belum direspon.

Penyanyi pop yang lahir di Kanada ini banyak menuai kontroversi beberapa tahun terakhir.

Kasus terbaru ialah tuduhan penyerangan di pengadilan setelah dia diduga memukul seorang sopir di belakang kepala.

Rumahnya juga pernah digeledah pada Januari setelah dituduh menyebabkan kerusakan ribuan dolar AS pada rumah tetangganya karena melempar sejumlah telur.