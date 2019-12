Album X Ed Sheeran terlaris di Inggris

Hak atas foto AP Image caption Album kedua Ed Sheeran berjudul X unggul dibandingkan Coldplay.

Album Ed Sheeran bertajuk X menjadi album dengan penjualan tercepat sejauh ini di Inggris.

Dalam pekan pertama, X telah terjual 182.000 buah. Jumlah ini lebih banyak 14.000 buah dari penjualan album Coldplay terbaru bertajuk Ghost Stories pada bulan Mei.

Album kedua Sheeran - yang diucapkan dalam bahasa Inggris multiply - juga menampilkan single nomor satunya berjudul Sing.

Pekan ini, puncak tangga lagu dan tangga album Inggris pekan ini memiliki juara baru.

Produser musik house asal Belanda, Oliver Heldens, 19, dan penulis sekaligus penyanyi Worcestershire, Becky Hill, 20, merajai tangga lagu dengan single berjudul Gecko Overdrive.

Sejumlah musisi yang tampil di Festival Musik Glastonbury akhir pekan lalu juga muncul kembali dalam daftar tangga lagu terpopuler itu.

Misalnya Elbow dengan lagu The Take Off, Rudimental dengan lagu Home, dan Lily Allen dengan lagu Yeezus.

Ed Sheeran juga tampil dalam festival musik terbesar di Inggris itu. Sheeran muncul setelah penampilan Dolly Parton, 68, yang memikat sekitar 80.000 penggemar musik.

Dia tampil di Panggung Piramida pada Minggu (29/06) dan memulai penampilannya dengan menyanyikan single You Need Me, I Don't Need You.