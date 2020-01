How to train your dragon 2 harus lebih bagus dari yang pertama

Image caption Cate Blanchett menyuarakan tokoh Valka (tengah), seorang pengendara naga misterius.

Film How to train your dragon 2 harus lebih lebih bagus daripada film pertamanya, kata sutradara film itu Dean DeBlois.

"Saya biasanya kecewa dengan film-film sekuel seperti orang lain yang suka menonton," kata sutradara asal Kanada yang berusia 44 tahun itu.

"Jadi, dari permulaan kami memiliki ambisi bukan saja menghidupkan kembali film kami yang pertama, tapi juga membuatnya jauh lebih baik," kata DeBlois kepada wartawan BBC Neil Smith.

Untuk itu, DeBlois mempelajari sekuel film-film yang berhasil dan salah satu favoritnya adalah The Empire Strikes Back.

"Saya menontonnya ketika saya berusia 10 tahun dan semua yang saya sukai di Star Wars diperluas di situ. Itulah yang kami pikirkan, memperluas semuanya dan membuat film yang lebih kaya lagi, tapi tanpa melupakan inti dan nuansa dari setiap tokoh."

Pengendara naga misterius

How to train your Dragon 2 menceritakan bagaimana Hiccup, anak kepala suku, yang disuarakan oleh aktor Kanada Jay Baruchel, menempa kehidupannya sebagai seorang penjelajah dan petualang.

Image caption America Ferrara, yang terkenal karena film seri tv Ugly Betty, menyuarakan tokoh Astrid.

Stoick, ayah Hiccup, yang disuarakan Gerard Butler, sebenarnya menginginkan putranya untuk tinggal di rumah saja dan membantunya sebagai calon pengganti kepala suku di Pulau Berk.

Jalan cerita menjadi bertambah rumit dengan munculnya seorang pengendara naga misterius, yang disuarakan pemenang Piala Oscar, Cate Blanchett, yang ternyata memiliki hubungan pribadi dengan Stoick dan Hiccup.

Selain itu, muncul pula seorang tokoh menakutkan, Drago Bludvist, yang dengan suara auman kerasnya mampu menakutkan naga paling ganas sekalipun.

Sekuel ke-3

DeBlois tidak mau menceritakan terlalu banyak mengenai lanjutan film ini yang direncanakan akan dirilis tahun 2016.

"Yang jelas akan sangat kuat dan emosional," kata DeBlois sambil menjelaskan bahwa sekuel ketiga ini akan mengisahkan akhir dari seri buku How to train your dragon yang ditulis oleh Cressida Cowell, yang menjelaskan kenapa naga sekarang sudah tidak ada lagi.

"Semua misteri tentang apa yang terjadi kepada naga, ke mana mereka pergi dan apakah mereka akan bisa kembali lagi, semua ada di situ," kata DeBlois.