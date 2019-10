Aspirin tiap hari kurangi kanker lambung

Hak atas foto spl Image caption Meminum aspirin selama 10 tahun, sekitar 122.000 kematian dapat dicegah dalam 20 tahun.

Meminum aspirin setiap hari mengurangi kemungkinan munculnya atau meninggal karena kanker lambung, demikian hasil kajian terbaru.

Para ilmuwan memperkirakan jika seseorang berumur 50 tahun ke atas di Inggris meminum obat tersebut selama 10 tahun, sekitar 122.000 kematian dapat dicegah dalam dua puluh tahun.

Tetapi mereka memperingatkan aspirin dapat menyebabkan perdarahan internal.

Masukan ahli kesehatan perlu didapat sebelumnya, seperti dilaporkan The Queen Mary University of London dalam the Annals of Oncology.

Ilmuwan mengkaji sekitar 200 penelitian tentang keuntungan dan kerugian memakan aspirin. Topik ini memang terus diperdebatkan di kalangan kedokteran.

Mereka menemukan obat tersebut mengurangi jumlah kasus dan kematian dari kanker perut, lambung dan oesophageal sekitar 30-40%.

Terdapat bukti yang tidak terlalu kuat jika aspirin dikaitkan dengan kematian akibat kanker payudara, prostat, dan paru-paru.

Kajian ini menemukan obat ini perlu dimakan selama paling tidak lima tahun agar mendapatkan hasil positif, lapor wartawan BBC Smitha Mundasad.

Profesor Jack Cuzick, dari Queen Mary University of London, yang memimpin penelitian, mendorong semua orang sehat berusia 50 tahun ke atas untuk mempertimbangkan meminum aspirin dalam dosis kecil (75mg) setiap hari selama sepuluh tahun.