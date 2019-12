Kate Bush wanita pertama dengan delapan album di tangga lagu

Hak atas foto bbc Image caption Kate Bush mengeluarkan album pertamanya The Kick Inside bulan Februari 1978.

Kate Bush melanjutkan keberhasilan konser dengan mencatat rekor menjadi wanita pertama yang menempatkan delapan album di peringkat lagu teratas.

Dua album penyanyi ini berada di 10 besar tangga lagu baru, delapan lainnya masuk dalam 40 besar tangga lagu.

Hal ini terjadi setelah konser live pertamanya dalam 35 tahun.

Satu-satunya seniman sebelum Bush yang mencatat rekor ini adalah Elvis Presley yang memiliki 12 album di 40 peringkat teratas setelah kematiannya di tahun 1977, dan the Beatles dengan 11 album teratas di tahun 2009.

Album Bush, The Whole Story berada di peringkat keenam, tiga tempat lebih tinggi dari Hounds of Love.

Di urutan ke-20 adalah 50 Words For Snow, The Kick Inside -album pertamanya- pada umur 24 tahun, The Sensual Word di usia 26 tahun, The Dreaming pada umur 37 tahun, Never For Ever usia 38 tahun dan Lionheart di umur 40 tahun.

Pimpinan perusahaan yang mengeluarkan tangga lagu, Martin Talbot, mengatakan, "Pertunjukkan live barunya menciptakan kejutan besar, hal ini sangat membantu penjualan secara berarti dan juga ini adalah bukti tambahan kecintaan masyarakat Inggris terhadap musiknya, dari generasi ke generasi."