Album baru U2 gratis lewat iTunes

Hak atas foto Getty Image caption Anggota U2 bersama Tim Cook, kiri, di Cupertino, California

Album pertama grup rock veteran Irlandia U2 dalam lima tahun akan diberikan secara gratis kepada 500 juta pengguna jasa layanan iTunes Apple.

Pengumuman kejutan itu disampaikan di sebuah acara di California, AS, dimana presiden direktur Apple Tim Cook mengungkap iPhone terbaru Apple dan jam pintar perdana produksi mereka.

U2 juga tampil secara live di acara itu.

Vokalis Bono menyebut dirilisnya album berjudul Songs of Innocence, yang terdiri dari 11 lagu, sebagai hal yang "luar biasa."

"Album paling pribadi yang pernah kami tulis bisa dibagi dengan setengah miliar orang, hanya dengan mengetuk tombol kirim," kata Bono. "Seandainya saja menulis lagu bisa semudah itu."

Album terakhir U2, No Line on the Horizon, menduduki posisi puncak di tangga lagu Inggris pada 2009 dan terjual lebih dari lima juta kopi di seluruh dunia.

Namun, Bono seperti dikutip koran Inggris Guardian mengatakan ia kecewa dengan respon yang diterima dan ia khawatir bahwa konsep dari sebuah album "sudah hampir punah."

Band Irlandia itu terkenal karena memproduksi beberapa album paling monumental dalam periode 1980-an dan awal 1990-an, termasuk The Joshua Tree dan Achtung Baby.

Ada banyak spekulasi tahun ini bahwa band itu sedang merencanakan album baru. Tetapi rilis gratis di acara Apple sama sekali tidak diduga.

Sejumlah artis dunia, termasuk Beyonce, telah merilis album baru mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya, meski hal itu masih terbilang baru.

Album gratis yang dirilis oleh artis besar merupakan hal yang sangat jarang terjadi.

Radiohead pada 2007 mengeluarkan album In Rainbows dengan sistem unduh bayar-sesuka-anda.

Pada tahun yang sama, album Prince, Planet Earth diberikan secara gratis kepada pembaca Mail on Sunday di Inggris.

Lalu pada 2010, album Prince berikutnya 20Ten diberikan secara gratis dengan koran Daily Mirror dan Daily Record di Inggris, serta koran dan majalah lain di Eropa.