Dinding Lennon di Praha dicat putih

Hak atas foto EPA Image caption Sekelompok mahasiswa mengaku mencat putih dinding Lennon di Praha.

Sebuah dinding yang digambar dengan aneka warna di Praha untuk menghormati John Lennon ditimpa dengan cat putih.

Dinding yang terletak di pusat ibukota Ceko itu dicat dengan gambar Lennon dan coretan dinding yang terkait dengannya setelah pentolan Beatles itu dibunuh tahun 1980.

Sekelompok mahasiswa seni mengaku bertanggung jawab menimpanya dengan cat putih.

Mereka menyisakan pesan di dinding itu bertuliskan Wall is Over, yang merupakan permainan kata dari lagu Lennon, Happy Christmas (War is Over). Tak lama setelah dicat putih, muncul beberapa pesan di tempat itu.

Di bawah rezim komunis, dinding itu menjadi lambang dari kebebasan dan perlawanan atas komunisme. Kaum muda Ceko sering berkumpul di tempat itu untuk menyalakan lilin dan menaruh bunga.

Setelah Revolusi Beledru yang menjatuhkan pemerintah komunis Ceko, dinding Lennon menjadi salah satu tujuan wisata.

Beberapa waktu lalu, pesan-pesan yang mendukung unjuk rasa prodemokrasi di Hong Kong muncul di dinding sementara dinding Lennon dibuat pula di Hong Kong.

Hak atas foto BBC World Service Image caption Dinding Lennon di Praha sebelum dan sesudah dicat putih oleh sekelompok mahasiswa.

Kelompok mahasiswa yang bertanggung jawab atas tindakan di Praha, yang menamakan diri Layanan Praha, mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka mencatnya putih untuk memperingati 25 tahun Revolusi Velvet, Senin 17 November.

Alasannya adalah untuk memberikan ruang kosong bagi pesan-pesan generasi baru.