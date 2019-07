Ed Sheeran puncaki tangga lagu Inggris

Hak atas foto o

Penyanyi Ed Sheeran kembali naik ke puncak tangga lagu Inggris dengan lagu berjudul Thinking Out Loud.

Lagu ini - yang sudah berada di daftar 40 lagu terpopuler selama 24 pekan - sebelumnya pernah berada di puncak tangga lagu lima pekan lalu setelah dirilis pada Juni.

Thinking Out Loud mengalahkan You Got It All dari Union J yang menjadi nomor satu di pertengahan pekan, dengan 13.000 kopi, kata Official Charts Company.

Lagu Sheeran juga menjadi lagu yang paling banyak diputar di internet dalam satu pekan, dengan 1.672.000 kali pemutaran audio.

Tembang nomor satu pekan lalu, These Days dari Take That turun ke nomor tiga, sementara Blank Space dari Taylor Swift naik dari posisi delapan ke empat.

Sejumlah lagu-lagu bertema natal mulai merangkak naik dalam tangga lagu, termasuk All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey di posisi 17.

Fairytale Of New York dari The Pogues ada diperingkat 18 dan Last Christmas dari Wham masuk di posisi 39.

Dalam tangga album, Take That berada di peringkat satu dengan album berjudul "III".

Official Charts Company mengatakan album itu terjual hampir 145.000 kopi selama seminggu terakhir.

Sementara album Sheeran "X" berada di peringkat dua.