Pria Inggris lamar kekasihnya dengan aplikasi lari

Seorang pelari dari kota Portsmouth, Inggris, melamar kekasihnya dengan menulis 'Will You Marry Me' (maukah Kau menikah denganku?) menggunakan aplikasi pelacak GPS.

Ben Chudley, 28, menggunakan aplikasi pelacak untuk menandai rute larinya di jalan-jalan kota sebelum mempublikasikan rute itu di Facebook.

Olivia Abdul menerima lamaran itu

Ketika ia memasang foto itu pada Selasa malam, pacarnya Olivia Abdul melihat foto itu dan menerima lamarannya.

Chudley, yang juga menggambar dinosaurus dan karakter kartun dengan cara yang sama mengatakan ide itu "sangat khas saya."

Ia menjelaskan bahwa ia dengan teliti memetakan rutenya menggunakan pemetaan daring dan berlari sejauh 9 km.

Chudley mengatakan kepada Olivia ia pergi berlari sebentar sebelum membuat rute lamaran itu dan kemudian menemui Olivia dengan bunga dan cincin.

Ia mengakui bahwa dengan lamaran publik seperti itu, akan sangat memalukan jika sang pacar "menolak lamarannya."