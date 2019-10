Film trilogi The Hobbit puncaki Box Office Inggris

Hak atas foto AP Image caption Film terakhir The Hobbit meraup Rp104 miliar di dua pekan pertama pemutaran di Inggris.

Seri terakhir film kolosal The Hobbit, The Battle of the Five Armies, mampu bertahan pada urutan teratas Box Office Inggris dalam dua pekan berturut-turut.

Film yang disutradarai Peter Jakcson ini mampu meraup keuntungan hingga £5,4juta atau sekitar Rp104 miliar, dan menggeser film Paddington yang telah meraup £2,5juta atau sekitar Rp50 miliar semenjak dirilis empat pekan silam.

Diadaptasi dari novel karya J.R.R. Tolkien, film The Battle of the Five Armies ini merupakan seri ketiga atau terakhir, menyusul seri berjudul An Unexpected Journey (2012) and The Desolation of Smaug (2013).

Pada 11 Desember 2014, film berlatar petualangan dan fantasi ini kali pertama diputar di Selandia Baru, sementara di Amerika Serikat mulai dirilis pada 17 Desember 2014.

Mengikuti sukses film ini dan Paddinton, film keluarga Night At The Museum: Secret of the Tomb bertengger di urutan ketiga semenjak awal pekan ini.

Sementara, film komedi Dumb and Dumber To mengikuti di urutan keempat dan mampu mengambil keuntungan sekitar £1,8m atau sekitar Rp30 miliar.