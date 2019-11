Musikal Carole King akan difilmkan

Hak atas foto AP Image caption Chilina Kennedy memerankan Carole King di panggung Broadway New York.

Beautiful, drama musik pemenang penghargaan Tony dan dinominasikan Olivier tentang kehidupan pemusik Carole King, akan dijadikan sebuah film oleh Sony Pictures.

Rumah produksi Playtone milik Tom Hanks akan memproduksi film itu, naskah akan ditulis Douglas McGrath sama seperti musikalnya.

Beautiful mulai dipentaskan di Broadway New York pada tahun 2014 dan dimainkan di panggung West End, London bulan lalu.

"Kami sangat gembira membuat musikal yang memberikan inspirasi dan kuat kepada penonton film di manapun," kata Michael De Luca dari Sony Pictures.

Beautiful mendramakan masa-masa permulaan King sebagai penulis lagu dan pemunculannya menjadi seniman solo.

Musikal ini menampilkan sejumlah lagu, termasuk I Feel the Earth Move, So Far Away dan Will You Love Me Tomorrow.

Penonton teater di Broadway dan West End menyukai Beautiful, bukan hanya untuk menghidupkan kembali lagu-lagu klasik Carole King, tetapi juga untuk mengalami kehidupannya yang penuh kebahagiaan," kata De Luca.

Tahun lalu Beautiful memenangkan dua penghargaan Tony untuk rancangan musik dan pemeran wanita utama Jessie Mueller.

Chilina Kennedy kemudian mengambil alih peranan ini di panggung New York.

Beautiful saat ini dipentaskan di teater Aldwych, London dengan Katie Brayben menjadi Carole King, dinominasikan delapan penghargaan Oliviers bulan depan.