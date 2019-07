Johnny Depp jalani operasi, syuting Pirates of the Caribbean ditunda

Hak atas foto Reuters Image caption Johnny Depp akan kembali tampil dalam sekuel kelima Pirates of Caribbean berjudul Dead Men Tell No Tales.

Proses pembuatan film sekuel kelima Pirates of the Caribbean ditunda sampai 15 April mendatang karena pemeran utama Johnny Depp harus menjalani operasi pada jari.

Depp, yang memerankan tokoh Kapten Jack Sparrow, mengalami cedera akibat kecelakaan pada awal Maret. Konsekuensinya, salah satu jari Depp harus dioperasi guna memasukkan logam penyangga.

Para produser film tersebut semula memperkirakan penundaan proses syuting hanya berlangsung sebentar. Nyatanya, syuting tidak kunjung dimulai selama beberapa pekan sehingga sekitar 200 kru diliburkan untuk sementara.

Meski masa produksi film masih tersisa 14 pekan lagi, Disney mengatakan film itu masih bisa ditayangkan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juli 2017.

Penundaan syuting bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Badai Nathan telah menganggu pengambilan sesi fotografi di Gold Coast, Australia, sesaat setelah syuting dimulai pada Februari lalu.

Sekuel kelima Pirates of the Caribbean berjudul Dead Men Tell No Tales. Film itu mengisahkan aksi Kapten Brand, yang diperankan Javier Bardem, dalam menuntut balas terhadap Kapten Jack Sparrow atas kematian saudara kandungnya.