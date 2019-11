25 dari Adele menuju album terlaris di Inggris

Image caption Masih ada waktu empat hari lagi sebelum Adele masuk tangga lagu terlaris.

Album Adele terbaru diperkirakan akan menjadi album yang paling laris sepanjang sejarah di Inggris, setelah terjual lebih dari 500.000 hanya dalam waktu tiga hari.

Sejauh ini total penjualan 25 -begitulah nama album tersebut sudah terjual 538.000 dan masih ada waktu empat hari untuk masuk dalam tangga lagu.

Sebelumnya, hanya ada dua album yang bisa terjual lebih dari 500.000 dalam waktu sepekan, yaitu dari Take That sebanyak 519.000 buah dalam tahun 2010 dan Be Here Now dari Oasis -yang saat ini memegang rekor dengan penjualan sebesar 696.000 dalam pekan pertama tahun 1997 lalu.

Sementara itu koleksi lagu Elvis yang dirangkum dalam album If I Can Dream kembali menduduki peringkat dua dalam tangga lagu tengah minggu, disusul Purpose dari Justin Bieber di peringkat tiga.

Adele sudah memutuskan 25 tidak tersedia di layanan musik internet seperti Spotify dan Apple Music namun bisa dibeli lewat toko internet Amazon maupun iTunes.

Penyanyi berusia 27 tahun mengaku sempat hampir memutuskan untuk meninggalkan musik sama sekali setelah keberhasilan album sebelumnya, 21.