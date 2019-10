Film terbaru Star Wars cetak rekor penjualan

Hak atas foto Reuters Image caption Film Star Wars: The Force Awakens ditonton di berbagai bioskop di dunia.

Film terbaru seri Star Wars mencetak rekor penjualan tiket penayangan perdana box office pada malam hari di Amerika Serikat dan Kanada, kata sejumlah pakar perfilman.

Pada Kamis (17/10), Star Wars: The Force Awakens mendulang US$57 juta atau Rp792 miliar. Jumlah tersebut mengalahkan rekor sebelumnya sebanyak US$43,5 juta (Rp604 miliar) yang dipegang Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2 pada 2011.

Di Inggris dan Irlandia, film yang disutradarai JJ Abrams itu mendapat £9,64 juta (Rp199,4 miliar) pada hari pertama penayangan. Seperti di AS dan Kanada, film tersebut melampaui perolehan Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 sebanyak £9,48 juta (Rp196,1 miliar).

Sejumlah analis mengatakan film ketujuh dalam seri Star Wars itu amat mungkin menjadi film terlaris sepanjang masa.

“Potensi bagi The Force Awakens untuk menembus pendapatan sebanyak US$2 miliar jelas sangat mungkin,” ujar Paul Dergarabedian dari Rentrak, analis box office Hollywood.

Hak atas foto Reuters Image caption Film terbaru Star Wars berpotensi menjadi film terlaris sepanjang masa.

Jeff Bock, analis perfilman dari Exhibitor Relations, mengatakan Star Wars: The Force Awakens ialah kandidat terkuat pemecah rekor pendapatan.

“Film itu bisa masuk daftar film berpendapatan US$2 miliar dan mungkin, mungkin, menjadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa,” kata Bock.

Perkiraan para analis, Star Wars: The Force Awakens boleh jadi mendapatkan US$200 juta di AS dan Kanada saat ditayangkan pertama kali pada akhir pekan. Jumlah itu bisa menyaingi pendapatan film Jurassic World.

Film tentang taman khusus dinosaurus tersebut mencetak hampir US$209 juta (Rp2,9 triliun) dalam tiga pertama penayangan di kawasan Amerika utara, Juni lalu.