Album David Bowie di posisi teratas AS untuk pertama kalinya

Hak atas foto Reuters Image caption Blackstar adalah album nomor satu pertama pemusik yang telah meninggal di AS setelah This Is It Michael Jackson.

David Bowie mencapai urutan nomor satu peringkat album Amerika Serikat untuk pertama kalinya lewat Blackstar, yang beredar dua hari sebelum pemusik ini meninggal dunia pada tanggal 10 Januari.

Terjual 181.000 album sejauh ini dan menggusur album Adele 25 dari posisi teratas.

Albumnya yang pernah mencapai posisi teratas di AS adalah Next Day, yang menduduki nomor kedua di tahun 2013.

Sembilan belas albumnya memasuki peringkat album Inggris minggu lalu karena para penggemar memborong lagu-lagu populernya.

Blackstar adalah album nomor satu pertama pemusik yang telah meninggal di AS setelah This Is It karya Michael Jackson di posisi teratas pada bulan November 2009.

Sembilan album lainnya Bowie juga masuk Billboard 200 minggu ini lewat Best of Bowie di peringkat keempat dan The Rise and Fall of Ziggy Stardust dan the Spiders From Mars di urutan ke-21.

Hit pertama Bowie di AS adalah pada daftar single di tahun 1972 lewat Changes. Tetapi lagu ini hanya mencapai peringkat ke-66 pada tahun itu.

Single Bowie yang paling laku terjual di AS adalah Let's Dance yang masuk peringkat teratas di tahun 1983.