Adele sabet empat penghargaan Brit Awards 2016

Hak atas foto PA Image caption Selain memenangkan tiga dari empat nominasi, Adele juga menerima sebuah penghargaan Global Success.

Adele dinobatkan sebagai Ratu Brits, setelah meraih empat penghargaan diantaranya sebagai penyanyi Inggris terbaik dan album terbaik dalam ajang penghargaan musik Brit Awards.

"Untuk kembali lagi setelah sekian lama pergi dan diterima dengan hangat, ini sangat berarti," katanya.

Bintang, yang menutup perhelatan dengan menyanyikan lagu When We Were Young ini, juga menerima dua penghargaan yakni penyanyi solo terbaik Inggris dan ajang Global Success.

Image caption Adele tampil mendominasi malam Brits Award, dengan menyabet empat penghargaan, termasuk album terlaris 2015.

Acara ini juga menampilkan penghormatan untuk David Bowie, yang dipentaskan oleh Annie Lennox dan rekannya Gary Oldman.

Lennox menyebut Bowie, yang meninggal karena kanker bulan lalu sebagai, "seorang visioner klasik" dan "ikon utama."

Kemudian, Oldman mewakili keluarga dan penyanyi tersebut untuk menerima penghargaan Brit Awards.

"David kau memang biasa, tetapi potensi Anda adalah manusia super," katanya, "dan musik Anda akan tetap hidup".

Image caption Annie Lennox dan Lorde mempersembahkan penghormatan emosional untuk David Bowie di malam penghargaan musik Brits Award.

Band Bowie kemudian memainkan medley lagu-lagu hits milik sang bintang, sebelum penyanyi Selandia Baru Lorde bergabung dengan mereka untuk menyanyikan tembang Life On Mars.

Acara ini dibuka oleh band Coldplay, rangkaian bunga berwana warni turut menghiasi aksi panggungnya saat menyanyikan lagu Hymn For The Weekend, para penonton juga dihujani bunga-bunga kertas saat mereka pentas di salah satu panggung terpisah di arena O2, London.

Coldplay meraih penghargaan sebagai kelompok band terbaik Inggris -membuatnya menjadi band paling sukses dalam sejarah acara tersebut.

Chris Martin dan rekan-rekannya meraih sembilan penghargaan, meski angka tersebut belum ada artinya bila dibandingkan dengan penyanyi Robbie Williams yang meraih 17 penghargaan (12 sebagai penyanyi solo dan lima untuk kelompok band Take That).

Hak atas foto Getty Images Image caption Coldplay menghujani para penonton dengan confetti atau taburan kertas warna warni sebelum menerima penghargaan sebagai kelompok band terbaik Inggris,

Penghargaan lainnya diberikan kepada ke James Bay, sebagai penyanyi solo pria terbaik, dan band internasional terbaik diraih oleh kelompok band asal Australia, Tame Impala.

Penyanyi asal Kanada Justin Bieber, yang menyanyikan lagu andalannya yang berjudul Love Yourself dan Sorry, meraih penghargaan sebagai penyanyi internasional terbaik.

"Aku gemetaran sekarang," ucapnya saat berada di panggung, dia berterima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan yang mereka berikan meski dirinya kerap bertingkah 'nakal' .

"Hidup adalah perjalanan," katanya. "Setiap orang memiliki pasang surut."

Kelompok musik One Direction juga meraih penghargaan video klip terbaik untuk karyanya yang bertema ruang angkasa Drag Me Down.

Mereka memakai konsep astronot dan wahana angkasa Apolo dalam pembuatan video klip Drag Me Down ini.

"Kami pergi untuk sementara waktu, jadi malam ini kami seperti kembali berkarya," kata penyanyi Liam Payne.

Hak atas foto Iyan Gayan Image caption Justin Bieber pentas bareng James Bay dan memberi sambutan emosional saat meraih penghargaan sebagai penyanyi internasional terbaik.

Kemenangan One Direction dalam kategori video terbaik telah merebut kesempatan Adele untuk menjadi artis paling bersinar dalam acara penghargan Brits Award.

Empat penghargaan yang diraih Adele menyamai prestasi kelompok musik Blur, yang memenangkan jumlah penghargaan yang sama pada tahun 1995 dalam albumnya yang berjudul Parklife.

Adele menjadi lebih emosional saat perhelatan dilanjutkan, tangisnya meledak setelah menerima penghargaan Global Success -diberikan kepada penyanyi yang sukses di luar negeri.

"Untuk Anda semua, yang begitu baik kepadaku, ini menyenangkan."

Sebelumnya, sang bintang menyatakan dukungannya kepada bintang pop AS, Kesha dalam sambutan kemenangannya sebagai penyanyi perempuan terbaik.

Musisi Kesha ini tengah menjadi sorotan karena pengakuannya mengalami siksaan dan pemerkosaan seĀ­lama bekerja sama dengan produsernya, Dr Luke pada 2014 lalu.

Saat mengenang kemenangannya di belakang panggung, Adele mengatakan kepada para wartawan: "Saya merasa sedikit buruk, secara emosional. Tapi itu benar-benar luar biasa. Saya berharap bisa meraih satu penghargaan, namun meraih banyak kemenangan benar-benar menakjubkan dan menyenangkan.

Acara yang berlangsung, di London O2 Arena ini, disiarkan langsung di stasiun ITV. Anda juga dapat membaca update langsung dari BBC News Website.