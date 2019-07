Indiana Jones kelima akan dirilis tahun 2019

Hak atas foto Lucas Film and Paramount Pictures Image caption Episode terakhir Kingdom of the Crystal Skull beredar tahun 2008.

Harrison Ford dan Steven Spielberg akan bekerja sama untuk film terbaru Indiana Jones, seperti diumumkan The Walt Disney Company.

Episode kelima dari seri ini rencananya akan diluncurkan pada Juli 2019.

Film yang belum diumumkan judulnya tersebut akan beredar 11 tahun setelah Indiana Jones terakhir tahun 2008 lalu, yaitu Kingdom of the Crystal Skull.

Ford dan Spielberg pertama kali bekerja sama dalam film pertama Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, tahun 1981.

Hak atas foto Lucasfilm Image caption Selain di Indiana Jones, Ford juga terkenal sebagai Han Solo di Star Wars

Dalam film itu arkeolog Jones berlomba keliling dunia untuk mencari Tabut Perjanjian sebelum jatuh ke tangan Nazi.

Tiga tahun kemudian muncul Temple of Doom disusul dengan The Last Crusade pada tahun 1989 sebelum Kingdom of the Crystal Skull.

Ford -yang juga terkenal sebagai Han Solo di Star War- akan berusia 77 tahun saat episode kelima India Jones dirilis.

"Indiana Jones merupakan salah satu hero terhebat dalam sejarah film dan kami tidak sabar untuk membawanya kembali ke layar tahun 2019," jelas Presiden Walt Disney Studios, Alan Horn.

Keempat film Indiana Jones sejauh ini menghasilkan sekitar Rp26,3 triliun atau US$2 miliar