Permainan komputer membantu peneliti demensia

Hak atas foto Sea Hero Quest Image caption Sea Hero Quest bisa membawa terobosan dalam riset demensia.

Para peneliti demensia mengembangkan sebuah permainan komputer yang bisa mengarah pada diganosa awal penyakit tersebut.

Cara-cara pemain dalam menavigasi permainan Sea Hero Quest 3 Dimensi itu bisa ditelusuri secara anonim dan dikirim ke peneliti.

Memahami bagaimana orang menavigasi suasana 3D amat penting karena ketrampilan itu sering kali merupakan 'kehilangan pertama' yang diderita penderita demensia.

Peneliti kemudian bisa menghasilkan sejumlah data yang sebelumnya tidak bisa diperoleh.

"Kami sebelumnya tidak pernah merlihat sesuatu dalam skala seperti ini dalam riset demensia," kata Hilary Evans, pimpinan eksekutif Alzheimer Research UK, lembaga yang ikut terlibat dalam penelitian. one of the organisations involved.

Hak atas foto Sea Hero Quest Image caption Seorang pelaut berupaya mengunjungi kembali kenangan ayahnya.

Eksplorasi lingkungan 3D

Evans menambahkan akses peneliti untuk data sumber terbuka seperti yang akan ditawarkan permainan komputer itu merupakan inovasi yang bisa membawa terobosan dalam riset demensia.

"Studi tentang navigasi ruang saat ini terdiri dari tak sampai 600 sukarelawan."

Permainan gratis Sea Hero Quest 3D dikembangkan lewat kerja sama Alzheimer Research UK, Universitas College London dan Universitas East Anglia, dengan dukungan perusahaan komunikasi Deutsche Telekom.

Para pemain diminta membantu upaya seorang pelaut untuk mengunjungi kembali kenangan dari ayahnya -seorang kapten kapal yang kehilangan ingatan- dan berperang melawan mahluk laut.

Rute yang mereka gunakan akan menghasilkan 'peta' global yang memperlihatkan kepada peneliti bagaimana orang secara umum mengeksplorasi lingkungan tiga dimensi.

Tujuan akhirnya adalah mengembangkan tes yang bisa mendeteksi menurunnya kemampuan navigasi ruang seseorang.