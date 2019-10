Bagaimana cara mengurangi angka bunuh diri akibat minum racun serangga?

Minum racun merupakan salah satu cara bunuh diri yang paling banyak dilakukan.

Menurut WHO, Sri Lanka adalah negara dengan angka bunuh diri tertinggi, di mana kasus bunuh diri yang paling banyak terjadi disebabkan oleh minum pestisida. Sri Lanka mengambil jalan tegas untuk mengurangi tingkat kematian akibat bunuh diri dengan minum racun.

Negara tersebut langsung membatasi distribusi pestisida. Di sisi lain, mata pencaharian utama di Sri Lanka adalah bertani, dan petani mengandalkan pestisida untuk memastikan hasil panen bebas hama.

Berkat teknik tersebut, Sri Lanka berhasil menurunkan tingkat kematian akibat bunuh diri hingga lebih dari 70%, yang berarti sekitar 93 ribu nyawa berhasil diselamatkan.

Adapun, WHO menyebut setiap 40 detik satu orang bunuh diri atau rata-rata setiap tahunnya ada 800.000 orang yang mengakhiri hidup.

Angka ini menempatkan bunuh diri sebagai penyebab kematian kedua untuk orang berusia antara 15 hingga 29 tahun setelah kecelakaan lalu lintas dan di atas pembunuhan dan kanker payudara.

Guyana merupakan negara dengan kasus bunuh diri tertinggi yakni 30 per 100.000 orang. Disusul kemudian Rusia dengan 26,5 per 100.000 orang. Negara lain dengan jumlah kasus bunuh diri tinggi adalah Lithuania, Lesotho, Uganda, Sri Lanka, Korea Selatan, India, Jepang, serta Amerika Setikat, dengan angka 13,7 per 100.000 orang.