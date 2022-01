Kekerasan '65 di Aceh: Kisah tragis Thaib Adamy, petinggi PKI di Serambi Mekkah

25 menit yang lalu

Namun peneliti dari Australia, Jess Melvin, dalam penelitiannya yang dibukukan pada 2018 lalu, yakni The Army and the Indonesian Genocide, memperkirakan jumlahnya kemungkinan mencapai 10.000 jiwa.