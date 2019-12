Penghuni kebun binatang Brasil dapat selimut

Penghuni kebun binatang di Rio de Janeiro, Brasil, mendapat selimut dan menu baru menjelang musim dingin. Dua orangutan, Tanguinha dan Else tampak menikmati selimutnya. Adapun menu baru antara lain sup kacang hangat yang kaya dengan karbohidrat dan vitamin C sementara buah segar untuk musim panas, seperti semangka dan nenas, diganti dengan jagung, kentang, serta jeruk.