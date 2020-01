Brad Pitt pensiun pada usia 50

Hak atas foto Reuters Image caption Pitt mengaku belum tahu apa yang akan dikerjakan setelah pensiun bermain film.

Bintang film Hollywood Brad Pitt mengungkapkan rencana untuk berhenti bermain film pada usia 50 tahun.

Dalam wawancara dengan acara televisi Australia 60 Minutes, aktor berusia 47 ini mengatakan hanya akan bermain film selama tiga tahun lagi.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan setelah pensiun, Pitt mengatakan, "Seandainya saja saya tahu."

Namun dia menambahkan dia sedang membuat film.

Wawancara ini dilalukan di Tokyo ketika Pitt mempromosikan film terbarunya Moneyball, tentang tim baseball yang kesulitan bertahan.

Film ini mampu menyedot perhatian umum menjelang penyelenggaraan Piala Oscars tahun depan.

Pitt sejauh ini telah menyutradarai lebih dari sepuluh film antara lain Moneyball, The Tree of Life, Kick-Ass, dan The Time Traveller's Wife.

Dia menuturkan keluarganya yang dibangun bersama Angelina Jolie telah mengubah karirnya dan mempengaruhi jenis film yang dia hasilkan.

"Kalau saya memilih film sekarang, saya ingin film tersebut lebih matang dibanding apa yang telah saya lakukan di masa lalu," kata Pitt.

Brad Pitt juga menuturkan dia dan Jolie tidak menutup kemungkinan menambah anak lagi.

Pasangan tersebut sudah memiliki enam anak bersama, tiga anak biologis dan tiga anak adopsi.