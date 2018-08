5 cabang olah raga unik yang dilombakan perdana di Asian Games 2018

Pada pagelaran Asian Games kali ini, sebanyak 45 negara akan berlaga memperebutkan medali di Jakarta dan Palembang. Cabang olah raga yang dilombakan beragam, dari sepak bola hingga kabaddi. Namun, di antara semua cabang, ada lima olah raga unik yang dilombakan untuk pertama kalinya.

1. Bridge

Hak atas foto BBC/DaviesSurya

Inilah pertama kalinya bridge dipertandingkan pada Asian Games. Seperti catur, bridge adalah olah pikiran. Namun, bedanya Bridge adalah permainan kartu yang dimainkan dua tim—setiap tim terdiri dari dua orang.

Bridge dimainkan dengan satu set kartu standar yang terdiri dari 52 kartu, yang dibagi menjadi 13 kartu untuk setiap pemain. Tujuan setiap pemain adalah mencapai skor tertinggi dalam setiap putaran.

Walau Bridge dilombakan di Asian Games, Pengadilan Eropa pada Oktober 2017 memutuskan Bridge bukan olah raga menyusul perseteruan soal pajak.

Selain Bridge, pertandingan asah otak lainnya yang pernah dilombakan di Asian Games mencakup catur Cina atau disebut xiangqi. Cabang olah raga ini dipertandingkan pada Asian Games Guangzhou pada 2010.

Adapun catur mulai dipertandingkan pada Asian Games Doha 2006.

2. Jetski

Hak atas foto BBC/DaviesSurya

Olah raga air ini akan dipertandingkan untuk pertama kalinya pada Asian Games Jakarta-Palembang. Sebelumnya jetski pernah dilombakan pada Asian Beach Games 2008 di Bali. Saat itu, ada enam kategori yang dipertandingkan.

Pada Asian Games 2018, jetski dilombakan dalam empat kategori, yakni endurance runabout open, runabout 1100 stock, runabout limite, dan ski modified.

Sekadar informasi, istilah 'jetski' merupakan nama merk kendaraan air yang dikembangkan perusahaan otomotif Jepang, Kawasaki. Namun, istilah itu kini kerap digunakan untuk merujuk aktivitas atau olah raga tersebut.

3. Skateboarding

Hak atas foto BBC/DaviesSurya

Olah raga urban yang dimulai sebagai hobi kaum muda ini telah berkembang menjadi olah raga yang diakui komunitas internasional.

Tahun ini, skateboarding dilombakan pertama kalinya pada Asian Games dan dua tahun mendatang bakal memulai debutnya pada Olimpiade di Tokyo.

Awal mula skateboarding masih diperdebatkan. Namun, banyak yang menganggap papan luncur itu bermula pada era 1940-an di pesisir barat Amerika Serikat.

Budaya skate, termasuk pakaian, sepatu, dan peralatannya, mulai populer pada 1980-an dan 1990-an.

4. Pencak silat

Hak atas foto BBC/DaviesSurya

Pencak silat adalah bela diri khas Indonesia yang secara formal diakui sebagai bentuk olah raga pada 1948. Namun, asal muasalnya sudah dari ratusan tahun lampau.

Pencak silat dipertandingkan secara rutin sejak SEA Games 1987, namun tahun ini adalah debutnya pada Asian Games.

Sewaktu pencak silat digelar pada SEA Games 2017 lalu, tuan rumah Malaysia menjadi peraih medali terbanyak dengan 16 keping, sedangkan Indonesia mendulang 15 keping.

Pencak silat merupakan pertarungan tangan kosong yang melibatkan pukulan, kuncian, dan tendangan. Secara tradisional, seorang petarung pencak silat menggunakan keris atau parang.

5. Paralayang

Olah raga rekreasi ini akan dipertandingan pertama kalinya pada Asian Games Jakarta-Palembang. Para atlet paralayang akan memulai lomba dari Gunung Mas di Jawa Barat dengan memperebutkan medali dari dua kategori, yakni cross country dan aerobatik.

Cross country adalah kategori standar paralayang, namun aerobatik mengharuskan atlet menampilkan manuver tertentu.

Pada Asian Games kali ini, paralayang menyediakan enam medali emas, tiga untuk putra dan tiga untuk putri.

Eksibisi: eSports

eSports akan dipertandingkan sebagai olah raga eksibisi pada Asian Games Jakarta-Palembang.

Akan tetapi, Komite Olimpiade Asia telah mengumumkan bahwa eSports akan dipertandingkan untuk merebut medali pada Asian Games 2022.

Pada Asian Games kali ini, enam jenis gim akan dimainkan, yakni Arena of Valor, Clash Royale, League of Legends, StarCraft 2, Hearthstone, Pro Evolution Soccer 2018, dan League of Legends.