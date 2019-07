View this post on Instagram

PP the Jakmania beserta jajaran manajemen Persija dan pemain Persija Jakarta menghadiri undangan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Dalam acara silatuhrahmi halal bihalal ini, bapak Anies Rasyid Baswedan memberikan pesan "Mari sama-sama kita buktikan kalo di Jakarta ada pertandingan berjalan dengan aman dan tertib". Jakarta Harus Lebih Persija . . . . #PersijaJakarta #Jakmania #BanggaJakmania #Sajete #InfokomJakmania