Liga Primer terancam ditunda

Hak atas foto FA

Liga Primer Inggris Kamis (11/08) akan memutuskan apakah pertandingan pembuka di awal kompetisi akhir pekan ini akan ditunda setelah kerusuhan dan penjarahan masih terjadi di beberapa tempat di Inggris.

Kerusuhan telah membuat sumber daya kepolisian maksimal dicurahkan untuk mengatasi persoalan ini dan tidak cukup tersedia untuk mengawasi keramaian lain semacam pertandingan sepak bola.

Sebuah pernyataan bersama dari Liga Primer dan Liga Sepakbola menyebutkan, ''Kami sdang berunding dengan klub-klub di London, polisi, dan pihak berwenang.''

''Pernyataan lebih lanjut akan kami keluarkan sesudah pertemuan hari Kamis.''

Tiga pertandingan Liga Primer dijadwalkan digelar di London untuk hari Sabtu (13/08): Tottenham vs Everton, Fulham vs Aston Villa dan QPR vs Bolton.

Namun dengan perkembangan terbaru, menjalarnya kerusuhan dan penjarahan di beberapa kota besar seperti Birmingham dan Manchester, ada kemungkinan ancaman penundaan juga terjadi di luar London.

West Bromwich yang menjamu Manchester United dan Manchester City menerima kunjungan Swansea menjadi dua pertandingan lain yang mungkin akan ditunda.

Beberapa jawal sepak bola sudah terganggu gara-gara kerusuhan ini.

Di antaranya pertandingan persahabatan antara Inggris melawan Belanda yang semestinya dilakukan hari Rabu ini (10/08) di Stadion Wembley, London.