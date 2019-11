Satu kemenangan di Manchester United, Leicester akan juara

Image caption Ranieri berambisi klub yang dia pimpin bisa meraih gelar di Liga primer.

Leicester City hanya membutuhkan tiga angka dari tiga pertandingan untuk menjuarai Liga Primer -akankan itu diperoleh lewat kemenangan atas MU di Old Trafford Minggu (1/5)?

Kemenangan di kandang juara Inggris 20 kali nanti akan memastikan gelar Leicester, karena Tottenham hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang West Brom pada hari Senin (25/4).

Leicester unggul tujuh angka dari Spurs dengan masing-masing tim hanya memiliki tiga pertandingan yang tersisa.

Klub-klub yang secara tradisional memburu gelar seperti Arsenal, Manchester City, Manchester United dan juara bertahan Chelsea tak tampil konsistens musim ini.

Berbicara setelah pertandingan pada hari Senin (25/4), bos West Brom Tony Pulis mengatakan kepada BBC Radio 5 live: "Saya hanya ingin Leicester jadi juara. Leicester adalah sebuah kisah yang indah dan saya tidak yakin bahwa hal itu bisa terjadi di tempat lain kecuali di negara ini.

"Apa yang harus Leicester lakukan adalah bekerja keras menggali kemenangan dan itulah yang sudah mereka lakukan. Saya hanya berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang indah, kisah yang indah. Tapi mereka masih harus berjuang."

Keunggulan tujuh angka berarti, andaipun Leicester kalah di United, mereka masih bisa memenangkan gelar di kandang Everton atau Chelsea. Atau kalau mereka memetik hasil seri di seluruh tiga pertandingan sisa.

Sebelumnya, mantan striker Inggris dan Leicester, Gary Lineker sudah mengatakan bahwa klub asal kota kelahirannya berada di "tepi keabadian olahraga".

Pembawa acara program The Match of the Day (MOTD) BBC- yang juga mantan pemain Spurs dan Everton- mengatakan bahwa ini akan menjadi "kemenangan paling mustahil dipercaya dalam sejarah olahraga tim."

Pengamat MOTD dan mantan striker Inggris Alan Shearer, yang membawa Blackburn Rovers meraih juara tahun 1995, juga telah menjelaskan potensi kemenangan Leicester sebagai sebuah "kisah terbaik sepanjang masa".

Leicester, dimiliki oleh miliader Thai Vichai Srivaddhanaprabha, belum pernah memenangkan gelar tertinggi dalam kompetisi Inggris.

Namun, mereka sudah lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub mereka.

Klub dengan julukan Foxes ini memulai pertandingan musim ini sebagai favorit untuk turun terdegradasi ke divisi dua, bersama klub-klub yang baru promosi -Watford, Norwich dan Bournemouth.

Di pasar taruhan, mereka ditempatkan dalam skala 5000-1. Artinya dengan memasang taruhan 10 Pound, Anda akan menang 50.000 pound jika Leicster jadi juara.

Bos Leicester, Ranieri, menggantikan Nigel Pearson yang dipecat pada musim panas, dipandang sebagai sosok yang tidak inspiratif oleh sebagian penggemar dan para pengamat.

Di bawah kepemimpinan Pearson, Leicester City sudah memenangkan tujuh kali pertandingan dari sembilan laga saat Foxes lolos degradasi pada tahun 2014-15.

"Claudio Ranieri, benarkah?" bekas striker Leicester Gary Lineker bercuit menyusul penunjukkan pelatih Italia itu.

Mantan gelandang Tottenham dan pengamat Match of the Day Jermaine Jenas mengatakan: "Semua orang mencubit dirinya sendiri untuk meyakini bahwa ini nyata, karena hal ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Dalam kisah olahraga itu merupakan salah satu yang terhebat."

"Para pemain ini akan menjadi legenda di Leicester. Itu bagus untuk sepak bola. Ini akan menjadi dongeng yang indah.