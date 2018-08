Gagal menjadi cawapres: Mahfud MD 'tidak kecewa', AHY 'siapkan' Pilpres 2024

Saya minta Pak @jokowi tidak usah merasa bsrsalah. • #Repost @gunromli (@get_repost) ・ Prof @mohmahfudmd cerita "baru saja bertemu Presiden @jokowi dan maklum dgn keputusannya, klu di posisi Pak Jokowi mungkin akn melakukan hal yg sama, ini permainan politik, saya tdk kecewa tp tdi sempat kaget, skrng sdh tidak, saya minta Pak Jokowi tdk usah merasa bersalah"

