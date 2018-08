Perolehan medali Asian Games 2018: Lima hal menarik di balik 'sapu bersih' pencak silat

Kamu tetap pemenang di mata dan hati kami semua brother @jufferijamari . Jangan sesekali minta maaf. NEVER. Saya tidak akan terima. Kalau ada lagi All-Holy/โ€œsaya sentiasa betulโ€/Armchair unpatriotic critics di Malaysia yang kata para atlet kita take things for granted, lihat sahaja bagaimana Hero kita berjuang demi memartabatkan nama baik negara tercinta. Saya berdiri teguh bersama anda, pewira kita. Inshaallah, Allah will reward you in many more ways brother.

