Industri 4.0, Palapa Ring, dan B20: Kamus istilah debat kedua capres

Saya sebagai pengembang perangkat lunak, jg agak alergi dgn orang yg dikit2 pake buzz words macem: "Industri 4.0", "Blockchain", "Big Data", "IoT" dll...



In the end of the day, implementasi IT itu bukan ditutup dgn pertanyaan "Does it work?" tapi dgn "Does it help?" https://t.co/FMHZMdEVFQ