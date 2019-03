Dari mana saja pemilih bisa mencari tahu daftar nama caleg?

View this post on Instagram

[Geser untuk lihat percakapan]⁣ ⁣ Capreesss teroossss. Padahal 17 April nanti, pemilih juga harus mencoblos untuk pemilu legislatif lho. Sudah tahu berapa surat suara yang harus kamu gunakan nanti di bilik suara? Dan apa perbedaan masing-masing surat suara itu? Simak di sini. #pemilu2019 #pilpres2019 #pileg2019 #bbcindonesia @bbcindonesia