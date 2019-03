Debat cawapres 2019: Lima hal yang menjadi pembahasan warganet

Turn on Pak Kyai: 10 years challenge, infrastruktur langit, unicorn & decacorn.



Turn off Pak Kyai: Baca teks :(



Turn on Sandi: Penghapusan UN & diganti dengan penelusuran minat & bakat bagi siswa/I.



Turn off Sandi: OkeOce :(#DebatCawapresPilpres2019