Perdebatan warganet soal viralnya foto penumpang makan di lantai stasiun MRT

MRT Sesalkan Perilaku Penumpang yang Gelantungan hingga Injak Kursi Kereta⁣ ⁣ ⁣ PT MRT Jakarta menyayangkan sikap penumpang yang melanggar aturan seperti makan dan minum di area stasiun. Perilaku itu beberapa kali didapati selama masa uji coba sebelum peresmian.⁣ ⁣ "PT MRT Jakarta menyesalkan atas perilaku yang tidak seharusnya dilakukan di stasiun dan kereta, seperti makan dan minum di stasiun dan kereta, berdiri atau menginjak kursi kereta, bergelantungan di kereta yang teridentifikasi dari hasil evaluasi selama 2 hari terakhir (22-23 Maret 2019)," kata pihak PT MRT dalam keterangan tertulis yang diterima detkcom, Sabtu (23/3/2019).⁣ ⁣ MRT berharap kejadian negatif selama masa uji coba tak lagi terulang setelah peresmian. Pemunpang diminta menjaga fasilitas moda transpotasi terbaru di Jakarta itu.⁣ ⁣ "MRT Jakarta menegaskan bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas MRT Jakarta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di stasiun dan kereta MRT Jakarta dan memohon dukungan segenap masyarakat untuk turut bersama-sama menjaga fasilitas MRT Jakarta," ucap pihak MRT. (Sumber : Detik)⁣ ⁣ ⁣ #infodepok #kotadepok #depok #mrt #mrtjakarta #jakarta #jktinfo #indonesia #netizen #warganet