harus diakui, cara warga kota menyindir bisa se-kreatif begini, warganya bahagia, mengkritik tanpa harus meruntuhkan, semoga segera ditindak lanjuti yaa pak walikota, @marten_taha (maaf, mention ke pak wali. mumpung anggaran perubahan belum ditoki). hehehe . . takutnya, besok-besok bakalan jadi tempat berantem decepticons & autobots. bisa banyak lagi yang hancur. foto by natha