Hari ini saya sedikit diet, menunya 'nasi kucing ikan bandeng dengan sayur lodeh’ 😽😺😻 🐟🐠🐡Porsi nasinya sedikit! di Jepang juga ada 'nasi kucing'='neko mamma' yang artinya campurkan nasi, lauk pauk dan sup jadi satu semua! ジョグジャ発祥のナシ・クチン(猫)は、ネコのエササイズ=おやつサイズのナシチャンプルのことを言うそうです🐈 #dubesjepang #dutabesarjepang #dubesishii#makansiangdubes#exploreindonesia#makanankhasindonesia #サラメシ#nasikucing #jogya #jogyakarta