Ilustrator perempuan menggambar batasan: "Saya ingin bebas menjalani hidup tanpa rasa takut"

Kamu ingin jadi perempuan yang bekerja atau ibu rumah tangga? Ingin sendiri atau jadi istri? Kami menanyakan kepada ilustrator @nitchii tentang "apa yang membatasimu sebagai perempuan?". Ini jawabannya. "Seorang perempuan sering kali kita dihadapkan dengan pilihan kodrati yang salah kaprah. Mau jadi ibu rumah tangga atau bekerja. Mau mandiri atau menjadi seorang istri, dan seterusnya. Apapun yang jawabannya nanti, kita masih harus berhadapan dengan ekspektasi normatif. Yang dianggap “sudah semestinya” di mata masyarakat. Jika tidak, kita akan dihakimi dan dianggap bukan seorang perempuan seutuhnya. Mari kita saling membebaskan dan menguatkan dengan saling percaya. Percaya bahwa dengan hati dan pikiran yang baik, perempuan juga bisa menjadi apapun," kata Nitchii. Sebagai seorang perempuan, pilihan apa yang paling sulit kamu ambil?