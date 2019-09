Demo mahasiswa era media sosial: Poster lucu, penggalangan dana publik, hingga anak STM

View this post on Instagram

Hari ini, kami, mahasiswa Indonesia turun ke jalan, ke depan gedung yang katanya tempat “Dewan PERWAKILAN Rakyat”. @dpr_ri APA IYA PERWAKILAN? . NKRI Harga MATI, Wewenang KPK DITAWAR, Hak Rakyat Harga DISKON, #ReformasiDIKORUPSI ?! . . Ayo serukan suara mu! Saya Livia Ellen, Mahasiswi Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia 2016 , Mahasiswi yang mengenyam pendidikan di universitas yang juga didanai oleh uang amanat rakyat, saya mengajak teman-teman untuk menyuarakan aspirasi teman-teman, aspirasi Rakyat Indonesia yang juga harus disampaikan. Tolak RUU-KPK & Tunda RKUHP! Sahkan RUU-PKS! Padamkan Api Hutan, bukan padamkan KPK! Selamatkan Konflik di Papua! Kosongkan kelas 24 September 2019 Besok! Ayo turun ke jalan, Ramaikan Senayan! Titik kumpul Mahasiwa Teknik UI : Taman Teknik FTUI Jam 11.00 WIB Kenakan Jaket Almamater! Jika tidak ada, pakai baju hitam dan pita merah. Undangan terbuka untuk Rakyat Indonesia! Titik Aksi: Gedung DPR RI #SaveKPK #mositidakpercaya #TolakRuukpk #tolakRUUKUHP #sahkanruupks #RakyatBergerak #MahasiswaBergerak #TUNTASKANREFORMASI