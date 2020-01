Banjir Jakarta dan sekitarnya: Penyelamatan hewan-hewan peliharaan korban banjir

View this post on Instagram

Ujian di awal tahun 2020. . Tiga titik kecil2 kami tempat ngurus anjing kucing dan workshop tempat membuat merchandise kami, kebanjiran. . Joglo, tempat kami yang sempat diganggu oknum pemkot setempat, tempat kami merehab anjing2 galak / berkebutuhan khusus, kebanjiran tinggi juga hingga anak2 harus diungsikan ke saung / tempat lebih tinggi. . Ciledug, rumah kami yang seadanya, tempat kami merawat anjing2 yang dengan kondisi anggota badan tidak utuh, pun sama. . Depok, workshop tempat membuat dan menyimpan merchandise dan barang2 dagangan, terendam banjir juga. . 1 pompa air, dan 3 freezer terendam air. Freezer ini berisi daging beku makanan anjing kucing. . Kami pun menerima banyak sekali permintaan tolong rescue hari ini, namun tidak bisa kami layani semua, mohon maaf. Kami harus mengatasi kondisi dulu di shelter. Hanya 2 titik laporan di Cipinang Indah dan di Bintara Jaya yang kami sanggup bantu. . Kami akan bergerak keluar membantu pada hari Kamis, 2 Jan 2020, membantu kawan2 yang bisa kami jangkau. Kami akan membeli perahu karet dan perlengkapan. . Kami butuh bantuan handuk, kain2 bekas, keset cendol, pet cargo/pet carrier, kandang lipat, makanan basah dan makanan kering anjing kucing. . Pun kami butuh tenaga bantuan. Yang mau ikutan sweeping besok, bisa berkoordinasi dengan humas kami @athagamo_ di whatsapp 0822-1143-8940. Hanya yang beneran mau ikut bantu tenaga, bukan yang cuma mau foto2 dan tampil.