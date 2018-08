Beberapa manfaat tersembunyi yang dirasakan para komuter

Hak atas foto Getty Images

Kita bisa kecewa jika mengetahui jumlah waktu yang kita habiskan dalam perjalanan. Warga Jabodetabek, misalnya, rata-rata menghabiskan 1,5 jam di jalan setiap hari. Karena itulah kita mengenal istilah "tua di jalan".

Namun serangkaian penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ada berbagai manfaat dalam perjalanan pulang-pergi—terutama jika Anda menggunakan transportasi umum.

Dan mengenali manfaat itu itu mungkin akan sedikit mengurangi keletihan dalam perjalanan Anda.

Pembelajaran cepat

Bayangkan perjalanan di pagi hari. Tidak diragukan lagi bahwa stres dari bis atau kereta yang padat dapat membuat Anda merasa capek sebelum tiba di tempat kerja, tetapi beberapa penelitian yang mengejutkan dari Jon Jachimowicz di Columbia Business School telah menunjukkan bahwa Anda tidak harus merasakan ini.

Ia menemukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam "prospek yang berhubungan dengan pekerjaan" – yaitu, memikirkan dan merencanakan hari dan pekan yang akan Anda lalui serta langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan karir Anda – cenderung mengatasi stres dalam perjalanan dengan lebih baik daripada membiarkan pikiran Anda melantur tanpa tujuan.

Ini membuahkan kepuasan kerja yang lebih besar di sepanjang hari.

Jachimowicz menduga manfaat ini berasal dari fakta bahwa kegiatan tersebut meringankan konflik yang kita rasakan antara peran kita di rumah dan peran kita di tempat kerja.

Bagaimanapun, perilaku Anda di rumah - sebagai teman sekamar, pasangan, atau orang tua - akan sangat berbeda dari perilaku yang diharapkan dari Anda diharapkan di tempat kerja. Dan beberapa orang tidak berbakat dalam berganti-ganti peran, menciptakan perasaan konflik yang dapat memperparah stres terkait pekerjaan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Di seluruh dunia, rata-rata waktu yang dihabiskan seseorang di jalan ialah 38 menit setiap kali jalan. Tapi sangat sedikit yang diketahui tentang cara mengimbangi efek negatif dari perjalanan panjang.

"Ketika kita terjebak di antara dua peran ini - hal yang disebut para peneliti 'ambiguitas peran' - kita merasakan konflik, dan itu mengarah ke banyak hasil negatif," kata Jachimowicz - misalnya rasa kelelahan dan kelesuan.

Menghabiskan beberapa saat untuk berpikir tentang hari yang akan Anda jalani dapat memudahkan 'pergantian gigi', sehingga mengurangi stres begitu Anda tiba di kantor, kata Jachimowicz.

"Jangka waktu antara keluar dari rumah dan tiba di tempat kerja benar-benar merupakan kesempatan bagus yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk transisi antara dua peran tersebut."

Sementara itu, perjalanan di sore hari mungkin merupakan waktu yang tepat untuk mengkonsolidasikan ingatan Anda tentang hal-hal yang telah Anda pelajari sepanjang hari.

Francesca Gino di Harvard Business School meminta sejumlah pegawai trainee di perusahaan IT untuk menghabiskan 15 menit untuk refleksi di akhir setiap hari kerja.

Pada akhir pelatihan, kinerja mereka 20% lebih baik daripada orang yang menghabiskan 25 menit tersebut untuk kegiatan aktif tambahan.

Para peserta pelatihan Gino, memang, merenungkan pekerjaan mereka dalam kenyamanan kantor - tetapi tidak ada alasan mengapa Anda tidak dapat menggunakan perjalanan Anda untuk merenungkan pelajaran hari ini dalam diam.

Banyak orang lebih suka pengalih perhatian yang lebih aktif - dan perlu diingat betapa produktif momen-momen 'curian' ini dalam jangka panjang.

Seperti yang dilaporkan BBC Capital baru-baru ini, seseorang yang menghabiskan sekitar enam jam perjalanan setiap minggu dapat membaca (atau mendengarkan) sebuah buku berisi 100.000 kata pada jangka waktu itu.

Atau Anda mungkin lebih suka memanfaatkannya untuk belajar bahasa. Penelitian di bidang ilmu syaraf menunjukkan bahwa kita seringkali belajar paling baik ketika melakukannya sedikit-sedikit namun sering—dan waktu perjalanan adalah kesempatan yang ideal untuk mempraktikkan prinsip itu.

Bahkan jika Anda membiarkan pikiran Anda mengembara, Anda mungkin mendapati bahwa Anda secara tidak terduga memecahkan suatu masalah rumit—penelitian menunjukkan bahwa melamun dapat menimbulkan percikan kreativitas sesaat.

Anda tak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kegiatan ini, tapi jika Anda meluangkan sedikit waktu untuk merenung, perjalanan Anda dapat membantu meningkatkan rasa pencapaian dan produktivitas Anda.

Hak atas foto Getty Images Image caption Satu penelitian menemukan bahwa kira-kira sepertiga dari para komuter yang menumpang kendaraan umum mencapai target 30 menit olahraga setiap hari hanya melalui perjalanan mereka.

Melangsingkan badan

Cobaan berat yang Anda alami setiap hari juga bisa memberi manfaat tak terduga bagi kesehatan fisik Anda. Sebuah studi tentang para komuter di Taiwan, misalnya, menemukan bahwa orang yang menggunakan transportasi umum kemungkinannya 15% lebih kecil untuk kelebihan berat badan dibandingkan dengan mereka yang pergi ke tempat kerja dengan menggunakan mobil pribadi.

Dan yang penting, hubungan itu tetap berlaku bahkan ketika Anda memperhitungkan faktor-faktor potensial lain, misalnya status sosial ekonomi, yang juga mungkin mempengaruhi kebugaran.

Memang, perjalanan bus atau kereta api tidak memberi tuntutan fisik yang sama dengan kelas Zumba. Namun biasanya dibutuhkan jalan kaki ke dan dari stasiun atau halte bus, dan penelitian di Taiwan menyarankan bahwa aktivitas singkat ini dapat memberikan perbedaan berarti bagi kebugaran Anda.

Untuk mencari tahu lebih lanjut, Richard Patterson di Imperial College London menganalisis data terperinci dari Survei Perjalanan Nasional Inggris, yang memungkinkan dia untuk menentukan dengan tepat berapa banyak latihan fisik yang rata-rata dilakukan pengendara komuter dalam perjalanan sehari-hari mereka.

Ia menemukan bahwa sekitar sepertiga dari para komuter transportasi umum memenuhi target 30 menit latihan setiap hari yang direkomendasikan pemerintah, hanya melalui perjalanan mereka.

Mengubah persepsi

Patterson berpendapat bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan manfaat ini ketika menyusun pendanaan untuk jaringan transportasi, karena mendorong orang-orang untuk meninggalkan mobil pribadi dan naik kereta api atau bus dapat memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat.

Di Inggris, misalnya, ia menghitung bahwa peningkatan 10% dalam penggunaan transportasi umum dapat menghasilkan 1,2 juta lebih banyak orang mencapai tingkat aktivitas fisik yang disarankan.

"Beberapa keputusan, yang mungkin tampaknya tidak banyak berkaitan dengan kesehatan, dapat memberi dampak tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat" ujarnya.

Patterson tentu saja tidak mengklaim bahwa perjalanan Anda dapat menggantikan kunjungan rutin ke gym tetapi mengakui pencapaian ini pasti dapat mengurangi rasa frustasi dalam perjalanan panjang.

Bagaimanapun, penelitian psikologi telah berulang kali menunjukkan bahwa stres dari suatu peristiwa seringkali sangat tergantung pada cara kita memandangnya.

Dua situasi yang seolah-olah sama pada setiap ukuran obyektif mungkin memberi efek berbeda-beda tergantung pada interpretasi kita sendiri, seperti apakah kita merasa memiliki otonomi, misalnya, dan apakah situasi itu terasa seperti berkontribusi pada tujuan yang lebih besar.

Perbedaan ini tidak sekadar subjektif: ia tercermin dalam perubahan fisiologis, misalnya fluktuasi hormon stres kortisol.

Maka dari itu mengenali dan menilai kembali manfaat perjalanan jauh, sehingga tidak lagi terasa seperti 'buang-uang waktu', dapat memberi dampak nyata pada keseluruhan pengalaman Anda sehingga perjalanan jauh tidak lagi membayangi hari-hari Anda.

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini, The neglected benefits of the commute, di BBC Capital.